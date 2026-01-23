Хоккеисты «Лады» одержали третью победу подряд, одолев московское «Динамо»

В Тольятти 23 января на стадионе «Лада-Арена» прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Ладой» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В составе «Лады» отличились Владислав Семин и Никита Сетдиков. У гостей шайбу забросил Максим Мамин.

«Лада» впервые в текущем сезоне победила в трех матчах подряд. Тольяттинская команда занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 36 очков.

Андрей Сазонов