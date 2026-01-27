Мост через Лесной Воронеж в Тамбовской области построит местная фирма за 203 млн

Местное ООО «Мостострой» Юрия Глинина стало победителем электронного аукциона по выбору подрядчика для капитального ремонта моста через реку Лесной Воронеж на км 40+300 автомобильной дороги «Каспий» — Староюрьево. Компания стала единственным участником торгов и выполнит работы по начальной цене — 203,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — облбюджет. Исполнение обязательств осуществляется в два этапа: с даты заключения контракта до 15 июля и с 16 июля до 30 ноября 2026 года.

Согласно документации, подрядчику предстоит провести работы по разборке мостового полотна, тротуаров и старых конструкций, демонтажу балок, опор и конусов. Затем будут погружены сваи и установлены новые монолитные элементы опор: ростверки, столбы, ригели, шкафные стенки и подферменники. После завершения основных этапов приведут в порядок и подходы к сооружению.

По данным Rusprofile, ООО «Мостострой» зарегистрировано в 2021 году в Тамбовской области для строительства мостов и тоннелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и единственный собственник — Юрий Глинин. В 2024 году компания получила выручку в 463 млн руб. и прибыль в 13 млн руб.

Летом «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным контракт на капремонт моста через реку Разазовка за 149 млн руб.

Юрий Голубь