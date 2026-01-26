Суд арестовал счета рыбопромысловых компаний бизнесмена Юрия Задворного по иску Генпрокуратуры РФ

Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление Генпрокуратуры РФ к мурманским рыбопромысловым компаниям АО «Мурмансельдь 2», ООО «Рыболовецкий колхоз "Заря"» и ООО «Компания "Андромеда», а также ввел запрошенные ведомством обеспечительные меры, следует из картотеки арбитражных дел. Предварительное заседание назначено на 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обеспечительные меры распространяются на бенефициара компаний Юрия Задворного, его жену и дочь (Карину Суреновну Задворную и Карину Юрьевну Задворную), а также на бизнес-партнера господина Задворного — Андрея Борецкого.

Суд наложил арест на счета трех компаний, их акции и доли в уставном капитале, а также на имущество, включая флот. Кроме того, арестованы счета семьи Задворных и Андрея Борецкого. Введен запрет руководству фирм принимать управленческие решения, в том числе, открывать новые счета. Также в рамках обеспечительных мер суд запретил Росрыболовству заключать с этими компаниями и их правопреемниками «дополнительные соглашения о замене сторон по договорам о закреплении доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

Еще одной обеспечительной мерой стал запрет для компаний «Андромеда», «Мурмансельдь 2» и РК «Заря» вести промысел по оспариваемым в суде квотам.

По информации «Ъ Северо-Запад», иск с требованием взыскать с семьи Задворных и Андрею Борецкому в пользу государства 39 млрд рублей, связан с наличием у конечного бенефициара компаний «Мурмансельдь 2», «РК "Заря"» и «Андромеда» Юрия Задворного вида на жительство в Германии, что нарушает закон, по которому организациям, находящимся под контролем иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, запрещено добывать водные биоресурсы и вести деятельность, имеющую стратегическое значение для РФ.

Также собеседники «Ъ Северо-Запад» знакомые с исковыми требованиями говорят, генпрокуратура считает, что предприятия, связанные с господином Задворным, продавали добытые в водах РФ биоресурсы в страны ЕС через подконтрольное ему (Задворному.— “Ъ”) зарегистрированное в Германии юрлицо, при этом выручка от реализации оставалась в Германии под предлогом погашения займов перед другой аффилированной с господином Задворным немецкой фирмой.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Рыбный промысел испортил вид».

Владимир Колодчук