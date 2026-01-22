Рыбный промысел испортил вид

Генеральная прокуратура РФ требует суд признать недействительными договоры о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов, ранее заключенные Росрыболовством с тремя рыбопромысловыми компаниями бизнесмена и бывшего депутата Мурманской областной думы Юрия Задворного, а также взыскать с семьи Задворных и их бизнес-партнера Андрея Борецкого в пользу государства 39 млрд рублей. Одной из причин иска стало наличие у господина Задворного вида на жительство в Германии. Вчера, 21 января, ответчик направил в суд ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Подобные иски для рыбопромысловой отрасли не уникальны, но ранее они носили точечный характер и касались в основном формальных признаков иностранного участия. Нынешнее дело можно рассматривать как сигнал о переходе государства от формальной проверки структуры владения к анализу реального экономического управления бизнесом, говорят юристы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитраж Москвы с иском к мурманским рыбопромысловым компаниям АО «Мурмансельдь 2», ООО «Рыболовецкий колхоз "Заря"» и ООО «Компания "Андромеда"», следует из картотеки арбитражных дел. Также в списке ответчиков значатся предприниматель Юрий Задворный, его жена и дочь — Карины Задворные, бизнес-партнеры Андрей Борецкий и Владимир Каприн, а также Росрыболовство. Третьими лицами выступают ФАС и Минсельхоз. Вчера, 21 января, один из ответчиков (АО «Мурмансельдь 2») направил в суд ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

По информации «Ъ Северо-Запад», иск связан с наличием у конечного бенефициара компаний «Мурмансельдь 2», «РК "Заря"» и «Андромеда» Юрия Задворного вида на жительство в Германии, что нарушает закон, по которому организациям, находящимся под контролем иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, запрещено добывать водные биоресурсы и вести деятельность, имеющую стратегическое значение для РФ. Также собеседники «Коммерсанта» говорят, что предприятия, связанные с господином Задворным, продавали добытые в водах РФ биоресурсы в страны ЕС через подконтрольное ему (Задворному.— “Ъ”) зарегистрированное в Германии юрлицо.

Продажа продукции ввелась через компанию Catfish handelsgesellschaft mbh, а выручка от реализации оставалась в Германии под предлогом погашения займов перед другой аффилированной с господином Задворным немецкой фирмой Alferas schiffsveteiligungsgesellschaft mbh.

Генпрокуратура требует признать недействительными ранее заключенные Росрыболовством договоры с компаниями «Мурмансельдь 2», «Андромеда» и «РК "Заря"» о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов, а также взыскать с семьи Задворных и их бизнес-партнера Андрея Борецкого в пользу государства 39 млрд рублей.

Кроме того, Федеральная налоговая служба считает, что у ответчиков отсутствует достаточное количество денежных средств для возмещения ущерба и в связи с этим ведомство просит суд изъять у них акции в уставных капиталах компаний.

Оперативно получить комментарии ответчиков «Ъ Северо-Запад» не удалось.

При этом ФАС усмотрела в деятельности компаний «Мурмансельдь 2», «Андромеда» и «РК "Заря"» признаки контроля со стороны иностранных инвесторов, ведущих деятельность в сфере стратегического промысла, еще в прошлом году. В июне «Заря» и «Андромеда» начали оспаривать решение антимонопольщиков. Следующее заседание по этому делу назначено на февраль 2026 года. Вместе с тем 1 ноября Росрыболовство приостановило выдачу разрешений на добычу биоресурсов и внесло изменения в такие разрешения для этих трех компаний. В качестве основания в своем приказе федеральное агентство сослалось на часть 5.11 статьи 15 закона об иностранных инвестициях в стратегические отрасли.

Из документа следует, что совокупно квоты трех компаний на вылов пикши и трески в Северном рыбхоз бассейне составляют около 11 тыс. тонн.

В Росрыболовстве сообщили «Ъ Северо-Запад», что оказывают активное содействие Генпрокуратуре и другим ведомствам в рамках работы по пресечению неправомерной деятельности компаний, находящихся под иностранным влиянием. Там же отметили, что с их участием складывается положительная судебная практика, направленная на возмещение ущерба, причиненного РФ путем незаконной добычи водных биоресурсов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Мурмансельдь 2» основано в 1998 году в Мурманске. С июля 2025 года гендиректором общества числится Олег Онискевич. Он также занимает аналогичную должность в принадлежащем «Мурмансельди» рыболовецком колхозе «Заря». Учредители не раскрываются, но в финотчетности фирмы за 2024 год бенефициаром и гендиректором компании указан Юрий Задворный. Чистая прибыль «Мурмансельди» в 2024 году составила 1,071 млрд рублей, чистая прибыль «Зари» — 417 млн рублей. Компания «Андромеда» зарегистрирована в 1992 году в Мурманске. Доли в капитале компании распределены между Обществом (90,90%) и его гендиректором Андреем Борецким (9,09%). Судя по финотчетности компании, в 2024 году гендиректором «Андромеды» являлся Юрий Задворный, а капитал фирмы распределялся между господином Задворным (76%), его женой Кариной Задворной (24%) и АО «Мурмансельдь 2» (10%). Чистая прибыль компании в 2024 году составляла 151,3 млн рублей.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов говорит, что если в суде будет доказан факт наличия у конечного бенефициара рыбопромысловых предприятий резидентства иностранного государства и осуществления им контроля над деятельностью компаний, то для ответчиков последствия могут быть крайне существенными.

При этом вопрос национализации в прямом смысле здесь не стоит, отмечает юрист. Российское право не предусматривает автоматического обращения такого имущества в собственность государства. Однако возможна фактическая квазинационализация через обращение активов в доход государства, передачу долей государственным структурам либо через утрату ключевого актива — права на вылов, без которого бизнес в принципе теряет экономический смысл.

Для Росрыболовства это также создает риски, поскольку государственный орган выдавал квоты и распределял ресурсы при формальном соблюдении критериев российского контроля, который, как утверждает прокуратура, носил фиктивный характер.

Подобные дела для рыбопромысловой отрасли не являются уникальными, но ранее они носили точечный характер и касались в основном формальных признаков иностранного участия. Отличие нынешних исков — в масштабе заявленных требований и в акценте на фактическом иностранном контроле, включая зарубежные сбытовые цепочки и финансовые потоки. Это сигнал о том, что государство переходит от формальной проверки структуры владения к анализу реального экономического управления бизнесом, добавляет юрист.

Владимир Колодчук