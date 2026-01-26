Минтранс подтвердил штатную работу системы «Леонардо»

Работа системы бронирования «Леонардо» восстановлена, она функционирует устойчиво. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России. Причиной сбоя в ведомстве назвали внутреннюю техническую проблему на стороне провайдера — компании «Сирена Трэвел».

«Критически значимая информационная инфраструктура воздушного транспорта России работает штатно»,— отмечается в сообщении по итогам заседания оперштаба в Росавиации, которое провел замминистра транспорта Евгений Филиппов.

Участники заседания обсудили развитие взаимодействия аэропортов, авиакомпаний и провайдеров ИТ-решений, следует из пресс-релиза. Это необходимо для минимизации влияния на пассажиров в случае подобных сбоев в будущем, добавили в Минтрансе.

Сбой в «Леонардо» произошел днем 26 января. Он затронул работу авиакомпаний «Аэрофлот», «Ямал», «Победа», Azur Air, АЛРОСА, Smartavia, «Уральские авиалинии» и других. Авиаперевозчики приостановили регистрацию пассажиров на рейсы и продажу билетов. О восстановлении работы системы «Ростех» сообщил «Ъ» в 17:33 мск. По оценкам Ассоциации туроператоров России, с 15:00 до 19:00 мск в 10 крупнейших аэропортах страны задержали или отменили более 70 рейсов.