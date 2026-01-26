Более 70 рейсов задержали или отменили в России из-за сбоев в системе «Леонардо»

В 10 крупнейших российских аэропортах отменили 55 рейсов из-за сбоя в системе бронирования «Леонардо». Еще около 20 рейсов задержали. Больше всего ситуация повлияла на работу московского аэропорта Шереметьево — с 15:00 до 19:00 мск в нем было задержано 22 рейса, еще 18 отменено. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

По числу задержек за Шереметьево следует московский аэропорт Внуково и петербургский Пулково. Основная волна задержек началась в 17:00, так как сотрудники аэропортов регистрировали пассажиров и багаж вручную.

Сбой в «Леонардо» произошел днем 26 января. В «Ростехе» сообщили, что проблемы произошли на стороне компании-провайдера «Сирена Трэвел». Сбой затронул работу авиакомпаний «Аэрофлот», «Ямал», «Победа», Azur Air, АЛРОСА, Smartavia, «Уральские авиалинии» и других. Авиаперевозчики приостановили регистрацию пассажиров на рейсы, продажу билетов и дополнительных услуг. О восстановлении работы системы «Ростех» сообщил в 17:40.