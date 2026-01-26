Жительница Брянской области пострадала после падения ракеты С-200

Над Клинцовским районом Брянской области уничтожили зенитную управляемую ракету С-200 Вооруженных сил Украины. Ее обломки упали на жилой сектор. Пострадала женщина, разрушены четыре частных дома. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

У пострадавшей ушиб мягких тканей. Ее доставили в больницу. По предварительной информации, всего повреждения получили более 50 частных домов, а также остекление в двух многоквартирных домах. Оценка последствий продолжается. На местах работают оперативные и экстренные службы.

26 января господин Богомаз заявил, что в селе Чуровичи автомобиль скорой помощи подвергся удару ВСУ при помощи БПЛА. Никто не пострадал. Вчера, по словам губернатора, украинские военнослужащие атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области.