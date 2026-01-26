ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи в Брянской области
В селе Чуровичи Брянской области автомобиль скорой помощи подвергся удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет.
Автомобиль поврежден осколками и поражающими элементами беспилотника. На месте работают оперативные и экстренные службы.
По данным Минобороны, прошлой ночью над Брянской областью сбили один беспилотник. 25 января ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры региона, заявлял господин Богомаз. Были уничтожены 18 БПЛА и снаряды РСЗО HIMARS.