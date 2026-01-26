Экспорт «Логики молока» с активами в Липецкой области в 2025 году вырос на 14%

Компания «Логика молока», представленная в Липецкой области молочным комплексом на 1300 дойных коров и земельным банком на 2,5 тыс. га, в 2025 году экспортировала продукции на 3,5 млрд руб. — на 14% больше, чем в 2024-м. Об этом со ссылкой на председателя совета директоров компании Руслана Алисултанова сообщил «Финмаркет».

Фото: Мария Владыко, Коммерсантъ

Физический объем поставок равнялся 16,9 тыс. т. По словам господина Алисултанова, «Логика молока» продает продукцию в 12 стран. В частности, на рынок Объединенных Арабских Эмиратов поставлено около 20 т молока, сливок, творога и сметаны под маркой «Простоквашино», а также детского питания «Растишка». Компания рассматривает возможность экспорта и в другие страны Ближнего Востока.

Компания Health & Nutrition, ранее входившая в состав Danone, объявила о смене корпоративного названия на «Логику молока» в октябре прошлого года.

Юрий Голубь