Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство расширит список заболеваний для проверки мигрантов

Правительство расширит список инфекционных заболеваний, на которые будут проверять трудовых мигрантов. Об этом сообщила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. 16 января в нижнюю палату парламента внесли законопроект, в котором предлагается обязать мигрантов проходить медосвидетельствование на ВИЧ и употребление наркотиков.

«Мы договорились о том, что правительство подготовит качественные подзаконные нормативные акты и расширит перечень инфекционных заболеваний»,— сказала госпожа Яровая журналистам (цитата по ТАСС).

Иностранцы, прибывающие в Россию более чем на 90 дней, должны будут проходить обследование в первые 30 дней после въезда. При длительном пребывании — ежегодно, следует из законопроекта. За нарушение предусмотрены штрафы в 25–50 тыс. руб. и выдворение из страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигрантам готовят новые тесты».

Новости компаний Все