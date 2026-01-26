Правительство расширит список заболеваний для проверки мигрантов

Правительство расширит список инфекционных заболеваний, на которые будут проверять трудовых мигрантов. Об этом сообщила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. 16 января в нижнюю палату парламента внесли законопроект, в котором предлагается обязать мигрантов проходить медосвидетельствование на ВИЧ и употребление наркотиков.

«Мы договорились о том, что правительство подготовит качественные подзаконные нормативные акты и расширит перечень инфекционных заболеваний»,— сказала госпожа Яровая журналистам (цитата по ТАСС).

Иностранцы, прибывающие в Россию более чем на 90 дней, должны будут проходить обследование в первые 30 дней после въезда. При длительном пребывании — ежегодно, следует из законопроекта. За нарушение предусмотрены штрафы в 25–50 тыс. руб. и выдворение из страны.

