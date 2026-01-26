«Металлург» стал первым клубом, вышедшим в play-off КХЛ

Магнитогорский «Металлург» первым из клубов FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обеспечил место в play-off в нынешнем сезоне. Это стало известно после поражения хабаровского «Амура» от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата.

«Автомобилист» на своей площадке обыграл «Амур» со счетом 4:2. В результате дальневосточная команда, занимающая девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, лишилась математических шансов обойти «Металлург», лидирующий и на Востоке, и в сводной таблице лиги. На счету магнитогорцев 78 очков в 48 матчах. Всего в регулярном первенстве каждая команда проведет по 68 игр.

Магнитогорский «Металлург» ни разу за 17-летнюю историю существования КХЛ не пропускал play-off. Клуб пять раз доходил до финала Кубка Гагарина. Успешными для него оказались три финала (2014, 2016, 2024), еще дважды в решающих сериях сезона он уступил (2017, 2022).

Арнольд Кабанов