Москвичку заподозрили в убийстве пятилетнего сына

В московской квартире обнаружили тело мальчика 2020 года рождения с признаками кислородной недостаточности из-за утопления. Мать заявила, что сама нанесла телесные повреждения сыну, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Тело ребенка обнаружили 24 января в квартире на Братеевской улице, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве. Мать ребенка в ближайшее время доставят в подразделение ведомства на допрос. В прокуратуре добавили, что подозреваемая пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

По факту убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Telegram-канал Baza пишет, что мать сначала душила сына ремнем, после чего утопила его в ванной. По данным канала, 46-летняя подозреваемая рассказала, что утром сходила в церковь, а после возвращения домой решила убить сына, чтобы «он отправился в рай». Она сама вызвала скорую помощь. По предварительной информации, у женщины есть психическое расстройство, сообщил канал.