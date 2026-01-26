Тарифам пересмотрят повышение

ФАС проверит планы МТС по повышению стоимости услуг для 18 млн абонентов. Основанием для претензии стало уведомление компании о предстоящем в феврале росте тарифов в среднем на 15,6%. В антимонопольном ведомстве “Ъ FM” сообщили, что в настоящее время ожидают документацию и от других операторов связи. При наличии оснований в ФАС обещают принять меры. В случае с МТС это уже не первая пикировка с антимонопольщиками: в 2024 году служба оштрафовала оператора на более чем 3 млрд руб. за повышение тарифов в среднем на 8%. Тогда это коснулось почти 30 млн абонентов. По мировому соглашению МТС обязалась урегулировать ситуацию и предложить варианты возврата к прежней стоимости услуг. В компании уверяют, что соглашение в части компенсации исполнено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уведомления о повышении стоимости услуг с начала этого года получили клиенты всех операторов сотовой связи и домашнего интернета, говорит генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, рост тарифа в пределах 15% экономически обоснован: «Действительно, тогда было решение, что компания большую часть инвестирует в развитие своей сети. Появились новые базовые станции. Волнует ситуация в ФАС, поскольку служба, которая призвана следить за ценообразованием, живет в каком-то отрыве от реальности. Хотя мы это и не обсуждаем, в стране дорожает масса товаров и услуг, кардинально подорожала стоимость электричества, а каждая базовая станция подключена к сети. Кроме этого, никто пока не решил вопрос с точки зрения оборудования для базовых станций. Сейчас идут поставки отечественных станций, но в очень небольшом количестве.

СМС об изменении тарифных показателей получили клиенты операторов всей большой четверки и крупнейших операторов проводного интернета. При опросе 100 руководителей операторов связи 90% сказали, что будут повышать цены на 8-10% в 2025 году. Цифра 15-16% не выглядит кардинально проблемной. Средний ARPU пользователя — 500 руб. Это меньше одного часа парковки в некоторых местах в Москве. Давайте это соизмерять: два часа парковки, две чашки кофе или целый месяц интернета и голосовой связи».

На официальном сайте ФАС в декабре был размещен релиз, в котором говорилось, что МТС пообещала вернуть выросшие два года назад тарифы к уровню весны 2024 года, предоставить дополнительные пакеты интернета или начислить кешбэк в размере 8% в течение 12 месяцев. По поводу нового изменения тарифов оператор сообщил, что компания готова предоставить антимонопольщикам их детальное экономическое обоснование.

Новые вопросы ФАС к одному из операторов — часть дискуссии по поводу капитальных затрат, которые несут игроки рынка, отмечает гендиректор компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов: «Путем повышения цен на услуги связи идут все основные операторы. Подорожание связано не только с техоперационными расходами, которые растут, но и существенным увеличением стоимости оборудования и кабельных затрат. Появились сложности с получением этого оборудования в связи с ростом логистических издержек, это давит на операторов, они теряют маржинальность и возможность дальше развивать сеть.

МТС — не единственная компания, поскольку все находятся в одинаковых условиях. Уже был более чем двухлетней давности спор ФАС и МТС, более ранние дискуссии с другими компаниями. Понятно, что сейчас новый виток обсуждений, в том числе обращаться будут к предыдущей практике, но это вопрос чисто правовой. Понятно, что подключатся юристы со стороны МТС, которые будут доказывать, что это нерелевантно. Хочется надеяться, что это будет мировое соглашение. Услуги должны оказываться, операторы должны зарабатывать деньги и одновременно делать так, чтобы абоненты тоже были довольны».

По условиям предыдущего соглашения с ФАС в декабре 2025-го МТС перечислила в бюджет 664 млн руб. и обязалась проинвестировать почти 2,5 млрд руб. в развитие сетей мобильной связи в малых населенных пунктах численностью до 1 тыс. человек.

Станислав Крючков