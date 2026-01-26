Рютте призвал ЕС разрешить Украине закупать оружие по ее усмотрению

Евросоюз должен проявить гибкость в том, как Украина тратит выделенные по кредиту деньги на вооружение. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в парламенте ЕС в Брюсселе. Речь идет о кредите в €90 млрд, соглашение о котором утвердила Еврокомиссия. Трансляцию вел телеканал DRM News.

«Я настоятельно призываю вас обеспечить гибкость в расходовании этих средств и не быть чрезмерно ограничительными в отношении принципа "покупай у ЕС"»,— сказал господин Рютте. Он отметил, что у ЕС сейчас нет столько оружия, которое Украина может купить «для самообороны сегодня и сдерживания завтра». По его словам, без потока оружия из США страны блока не смогут поддержать украинскую армию.

ЕК утвердила соглашение о предоставлении кредита Украине 14 января. Выделенные средства будут разделены на две части: €60 млрд пойдут на военные закупки, €30 млрд — на поддержку бюджета страны. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, первые платежи по кредиту Украина получит в апреле 2026 года.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Европа делит украинский заказ».