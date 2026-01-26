Роман Яценко возглавил прокуратуру Энгельса

Роман Яценко назначен прокурором города Энгельса Саратовской области. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России Александр Гуцан. С 2023 года прокуратуру Энгельса возглавлял Дмитрий Журавлев, который покинул должность минувшей осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Яценко

Фото: Прокуратура Саратовской области, Коммерсантъ Роман Яценко

Фото: Прокуратура Саратовской области, Коммерсантъ

Роман Яценко, родившийся в 1987 году, имеет высшее юридическое образование. С августа 2009 года он работает в органах прокуратуры Саратовской области. В его карьере были должности помощника прокурора Дергачевского района, старшего помощника Аткарского межрайонного прокурора, заместителя прокурора Новоузенского района, прокурора Питерского района. С августа 2023 года он занимал должность прокурора города Балаково.

В ходе службы прокурор Яценко зарекомендовал себя как юридически грамотный, ответственный и трудолюбивый руководитель. Его деятельность оценивалась положительно, и он был поощрен Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области, подчеркивает пресс-служба надзорного ведомства.

За заслуги в службе Господин Яценко был награжден нагрудным знаком «За верность закону» III степени и юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России».

Никита Маркелов