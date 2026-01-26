Рэп как с картинки

Авторитетный нью-йоркский рэпер, продюсер, киноактер и бизнесмен A$AP Rocky (Эйсеп Роки, в миру — Раким Майерс) вернулся после большой паузы с альбомом «Don’t Be Dumb». В союзе с режиссером Тимом Бёртоном он создал мир, который по визуальной изобретательности может соперничать с Gorillaz, но музыкально остается в границах хип-хоповых стереотипов, считает Игорь Гаврилов.

Обложку нового альбома A$AP Rocky нарисовал Тим Бёртон. Одна из его любимых артисток Вайнона Райдер, переживающая очередной взлет популярности благодаря участию в сериале «Очень странные дела», снялась в роли домохозяйки в клипе на песню «Punk Rocky». В этом же клипе в роли барабанщика мелькнул любимый бёртоновский композитор Дэнни Эльфман (он также участвовал в записи песни «Stole Ya Flow»). Сам режиссер сыграл самого себя в клипе «Whiskey / Black Demarco». Он сидит за барной стойкой и набрасывает в скетчбуке образы для обложки. Один из нарисованных Бёртоном героев похож на Джека Скеллингтона из его собственного мультфильма «Кошмар перед Рождеством».

Эйсеп Роки утверждает, что бегал за Тимом Бёртоном несколько лет, уговаривая его принять участие в создании арт-концепции нового альбома. Это одна из причин, по которой пауза между альбомами Эйсепа Роки составила семь лет.

Рэпер ставил режиссеру новые песни, питчил свои идеи. В итоге у артиста и кинематографиста сложился проект, рождающий ассоциации с Gorillaz: «вселенная» нарисованных героев развивается вместе с музыкой и наравне с ней. Собственно, голос продюсера самих Gorillaz Деймона Албарна слышен здесь в песне «Whiskey (Release Me)».

Первая половина альбома Эйсепа Роки — прямолинейный и не слишком изобретательный лакшери-рэп со всеми его атрибутами: уличной бравадой, сквернословием и декларацией независимости. «Не думайте, что я изменюсь из-за того, что вы обо мне говорите или думаете»,— заявляет Раким Майерс в матерном монологе «Interrogation» («Допрос»).

Вряд ли то, что предшествует в альбоме треку «Punk Rocky», зацепит слушателя, не погруженного в тонкости хип-хоповой жизни. Но вторая половина альбома решена более изобретательно.

«Robbery» — текст, блистательно начитанный Майерсом на джазовый стандарт Дюка Эллингтона «Caravan» в дуэте с рэп-исполнительницей Доучи. «Fish N Steak (What It Is)» — медленно разгоняющийся трек, пропитанный атмосферой самых мрачных фильмов Тима Бёртона (приглашенный рэпер здесь — Tyler, The Creator). Текст «I Smoked Away My Brain» наговорен на старый инструментальный трек «I’m God» продюсера Майкла Вольпа и певицы Имоджен Хип. В альбом не включили анонсированный еще в 2024 году трек «Hood Happy», в котором должен был звучать голос экс-лидера The Smiths Моррисси. Пожалуй, это единственная интрига «Don’t Be Dumb», которая осталась неразрешенной.

После выхода альбом не показал сенсационных результатов в чартах, однако вызвал ожесточенные споры среди фанатов.

Основной их предмет: стоили ли эти 19 треков такого долгого ожидания? Все понимают, что «король нью-йоркского рэпа» — человек крайне занятой. Он сыграл в нашумевших фильмах «Я бы тебя пнула, если бы могла» с Роуз Бирн и «Рай и ад» Спайка Ли. У него рекламные контракты с Gucci (парфюм), Puma и Bottega Veneta, а также пост креативного директора Ray-Ban. А в 2025 году он в третий раз стал отцом в союзе с Рианной (ее нового альбома фаны ждут уже десять лет).

В россыпи хип-хоповых клише, коллабораций со звездами и странных визуальных идей в «Don’t Be Dumb» есть несколько жемчужин. Самая ценная — грустная и реалистичная картина мира в песне «The End», в записи которой приняли участие Уилл Ай Эм из The Black Eyed Peas и калифорнийская фолк-певица Джессика Пратт. «Проповедникам нечего проповедовать, учителям нечему учить. Дети не играют на улицах, они не улыбаются во весь рот. Для них не написали книг, все залипают в телефонах» — так конец света выглядит в версии одного из самых богатых рэперов современности.