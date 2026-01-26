Аэропорт Волгограда обслужил на 8,3% пассажиров меньше в 2025 году

Международный аэропорт Волгограда, управляемый холдингом «Новапорт», в 2025 году обслужил 1,5 млн пассажиров. Это на 8,3% меньше, чем годом ранее, когда аэропорт установил рекорд с 1,68 млн человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В январе Южная транспортная прокуратура начала контроль за задержками рейсов

Фото: Нина Шевченко В январе Южная транспортная прокуратура начала контроль за задержками рейсов

Фото: Нина Шевченко

Внутренние рейсы в 2025 году перевезли 1,435 млн пассажиров, международные — 104,79 тыс. человек. В общей сложности было выполнено 11,8 тыс. рейсов, а также перевезено более 893 тыс. тонн грузов и почты. Авиаперевозки осуществлялись по 16 направлениям, обслуживаемым 16 авиакомпаниями. Наиболее популярными маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ереван и Анталья.

Аэропорт располагает пассажирским аэровокзальным комплексом для внутренних и международных рейсов, грузовым терминалом и взлетно-посадочной полосой длиной 2,8 км. Пропускная способность на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных — 280.

В начале января Южная транспортная прокуратура начала контроль за задержками авиарейсов в Волгограде, в связи с регулярными запретами на взлет и посадку самолетов в аэропорту Сталинград. Для решения вопросов, связанных с задержками, в аэропорту созданы пункты приема граждан, где можно подать жалобы и получить консультации.

18 января января рейс UJ 732 из Волгограда в Шарм-эль-Шейх (Египет) вылетел с задержкой в 29 часов.