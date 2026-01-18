Самолет из Волгограда в Египет вылетел с задержкой 29 часов
Рейс UJ 732, который должен был вылететь из Волгограда в Шарм-эль-Шейх 17 января в 06:55, был перенесен на 18 января в 11:47 из-за плана «Ковер». Самолет вылетел с задержкой более суток — около 28 часов 52 минут.
Пассажиры рейса из Волгограда в Шарм-эль-Шейх ожидали вылет более суток
Фото: Нина Шевченко
Ранее СМИ сообщали о неоднократном переносе рейса. В зале ожидания находились около 200 человек. Пассажиры жаловались на просроченные путевки и молчание авиакомпании.
В аэропорту был организован прием пассажиров, а также обеспечена возможность обращения к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры.
Помимо рейса в Египет, значительные задержки были зафиксированы на рейсах в Москву.