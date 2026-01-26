В КСП Нижегородской области назначат трех аудиторов

Приступившая с 1 января к работе новый председатель Контрольно-счетной палаты Нижегородской области Ирина Григорьева представила три кандидатуры для назначения на должности аудитора КСП.

На четвертый срок полномочий предложено переназначить действующего аудитора Екатерину Скобенину, отличника финансовой работы с 32-летним стажем. Она за время работы проверила эффективность расходования почти 90 млрд руб. бюджетных средств, вернув в бюджет более 121 млн по выявленным нарушениям. Также в аудиторы рекомендованы главные инспекторы КСП Марина Монахова (она признавалась лучшим финансовым контролером в ПФО) и Галина Морозова, имеющая опыт работы в органах Росфиннадзора. Назначение трех аудиторов областное заксобрание проведет депутатским голосованием 29 января.

Таким образом, проведение проверок по расходованию средств бюджета в областной КСП все больше ложится на женские плечи. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», бывший аудитор палаты Владимир Севодняев попал под суд за получение взяток при проверках. За коррупцию судят и четверых его бывших подчиненных, работавших в КСП на инспекторских должностях.

Иван Сергеев