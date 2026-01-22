В палате нашлись откаты

Бывшего аудитора Контрольно-счетной палаты (КСП) Нижегородской области Владимира Севодняева допросили в суде по семи эпизодам крупных взяток, вину в получении которых он полностью признал. Обвиняемый смог в самых общих чертах вспомнить суммы взяток и фамилии четверых подчиненных инспекторов КСП, с которыми он делил деньги, полученные в ходе проверок подрядчиков по муниципальным контрактам. Поэтому прокурор огласил протоколы его следственных допросов. За уменьшение в актах проверок количества выявленных нарушений проверяющие брали наличными, а некоторые взяткодатели приезжали с конвертами прямо в Нижегородский кремль, к офису палаты.

В Нижегородском райсуде прошел допрос бывшего аудитора КСП Нижегородской области Владимира Севодняева, которому вместе с группой подчиненных инспекторов палаты инкриминировали получение взяток при проверках эффективности расходования бюджетных средств по различным муниципальным контрактам. Арестант просил освободить его и отпустить до приговора под домашний арест, так как он дал подробные показания на себя и сообщников в рамках досудебного соглашения с прокуратурой. Однако прокуратура возражала освобождению бывшего аудитора, и суд оставил его под стражей.

По своему уголовному делу Владимир Севодняев уже мало что помнил, но судья Марина Дякина сказала, что обвиняемый должен дать хотя бы «тезисные показания». Тезисно бывший работник КСП вспомнил, что самую большую сумму в 1,4 млн руб. получил в 2023 году от директора «ВМСК-Строй», строившего в Семенове среднюю школу (по данным следствия, за эту взятку проверяющие скрыли из акта проверки выявленные строительные недостатки на 20 млн руб.). Также ООО «ВМСК-Строй» возводило Дом культуры в рабочем поселке Арья.

При проверке этого контракта проверяющим передали от подрядчика «300 или 350 тыс. руб.», рассказал бывший аудитор. Он также вспомнил, что представитель компании «Гривна», работавшей в Богородском и Навашинском районах, дважды передавал деньги порядка 300 тыс. руб., еще 200 тыс. передали подрядчику, работавшему на строительстве дорог. Его название обвиняемый вспомнить не смог. Суд спросил про последний, седьмой, эпизод. «По-моему, 800 тыс. была сумма взятки»,— неуверенно ответил Владимир Севодняев.

Он рассказал, что деньги брал «за уменьшение суммы нарушений в итоговом акте», и назвал фамилии выезжавших в районы подчиненных инспекторов: Зайцев, Абрамов, Пронин и Чичков (их судят отдельно).

Также бывший аудитор пояснил, что через свою дочь частично загладил причиненный ущерб. Она передала следствию 50 тыс. руб. в счет возмещения.

Из-за того, что подсудимый мало что помнил, гособвинитель огласил несколько протоколов допроса обвиняемого, данных на предварительном следствии. Из них следовало, что группа инспекторов под руководством аудитора КСП проводила документарные и выездные проверки на объектах капитального строительства, возводимых по муниципальному заказу. Судя по протоколу, Владимир Севодняев предложил своим подчиненным «работать в системе получения откатов», и те ответили согласием. Проверяющие из КСП предлагали руководству подрядных организаций не включать в акты проверок часть выявленных нарушений, фиксируя недостатки на минимальную сумму. За это исполнители работ передавали деньги наличными в конвертах в кафе или на улице. Директор одной из строительных организаций приехал прямо в кремль, где располагается офис Контрольно-счетной палаты Нижегородской области, и на стоянке в машине Владимира Севодняева передал ему сумму взятки.

Аудитор затем раздавал часть денег своим подчиненным, деля их между ними поровну, например по 100 тыс. руб. каждому.

Также выяснилось, что разговоры в служебном кабинете аудитора скрытно записывались сотрудниками правоохранительных органов, и затем на допросах он давал следователю пояснения по сути разговоров с инспекторами: как правило, они по двое выезжали на проверки.

Владимир Севодняев признал вину и попросил рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без исследования доказательств.

Поэтому через несколько судебных заседаний ему вынесут обвинительный приговор. Однако перед наказанием бывшего аудитора КСП его успеют допросить свидетелем по делу коллег. Бывших инспекторов областной контрольно-счетной палаты Алексея Зайцева, Алексея Абрамова, Сергея Пронина и Александра Чичкова следователь СКР обвинил в соучастии в получении взяток. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», получение денег они не отрицают. Однако бывший главный инспектор Алексей Зайцев вину в получении взяток не признал. Он полагает, что у КСП не было полномочий проверять подрядчиков, поэтому полученные от них деньги нельзя квалифицировать как взятки.

Вероятно, защита инспекторов попытается доказать, что со стороны проверяющих имело место мошенничество.

Иван Сергеев