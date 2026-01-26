В Воронежской области в шестой раз за зиму побит рекорд потребления энергии

Потребление мощности в энергосистеме Воронежской области сегодня достигло 2 207 МВт, превысив показатель 1990 года на 161 МВт. Это шестой рекорд региона за зиму, сообщили в филиале АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра).

Основной причиной увеличения спроса на электроэнергию в ОДУ Центра называют понижение температуры воздуха. 24 января воронежский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение до 27 января. По данным синоптиков, среднесуточная температура будет ниже нормы на 7–13°C.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» обеспечивает функционирование единой энергетической системы в 18 регионах, включая Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области. Электроэнергетический комплекс образуют 143 электростанции мощностью 5 МВт и выше, 2 497 электрических подстанций на 110–750 кВ и 3 656 линий электропередачи на 110–750 кВ общей протяженностью 89 180 км.

Предыдущий рекорд был установлен 19 января. На тот момент максимум потребления мощности составлял 2 115 МВт.

