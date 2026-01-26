Списание долгов вошло в тренд

По итогам 2025 года в Сибирском федеральном округе более 71,8 тыс. человек были признаны банкротами в судебном порядке, еще 13,8 тыс. граждан получили этот статус через упрощенную внесудебную процедуру. Рост в сравнении с предыдущим годом составил 31%. Темпы не снижаются последние три года, но все еще ниже показателей первых пяти лет действия процедуры, когда прирост достигал 50–70% ежегодно. В 2026 году динамика сохранится несмотря на рост стоимости услуги, считают опрошенные эксперты.

С момента появления у населения возможности банкротиться в октябре 2015 года количество таких дел в судах ежегодно растет. Так, в Сибири в 2025 году количество потребительских банкротств увеличилось на 31% по сравнению с предыдущим годом. Всего 71,8 тыс. сибиряков были объявлены несостоятельными в судебном порядке, следует из статистики «Федресурса». Еще 13,8 тыс. граждан получили этот статус без суда, по упрощенной процедуре.

Первое место среди регионов СФО по числу потребительских банкротств заняла Новосибирская область (13 754 человек), второе — Алтайский край (11 329), на третьей позиции — Кемеровская область (10 688).

Инициаторами судебного банкротства в большинстве случаев являются сами граждане — 97,3% дел в прошедшем году (96,7% в 2024-м). Кредиторы подают заявления о несостоятельности граждан-должников только в 2,1% случаев, а ФНС — в 0,6%.

Число случаев реструктуризации долгов (предусматривающих выплату долга в рассрочку и позволяющих избежать признания банкротом) в отношении сибиряков также выросло: в 2025 году суд одобрил переоценку обязательств для 367 человек против 184 в 2024-м.

«Кредиторы все чаще соглашаются на рассрочки и отсрочки уплаты долга. Такие договоренности закрепляются в планах реструктуризации долгов, число которых в 2025 году в России увеличилось в 2,3 раза, а их доля к общему числу процедур выросла с 0,3% до 0,5%. Таким образом, кредиторы и должники активнее договариваются, что позволяет избежать банкротства»,— комментирует руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

По данным сервиса, темпы роста числа банкротств в последние три года составляют 20–30%, что ниже показателей первых пяти лет действия процедуры, когда прирост достигал 50–70% ежегодно. Тем не менее, причин для снижения популярности этого механизма у населения нет, считают эксперты.

«Несмотря на формальный рост экономики, реальные располагаемые доходы населения в регионах растут слабо. Многие семьи после пандемии и периода высокой инфляции исчерпали сбережения и возможности "затянуть пояса". Долговая нагрузка стала непосильной»,— отмечает учредитель и юрист компании «Юридическое бюро №1» Юлия Комбарова.

В 2026 году число банкротств продолжит расти, полагают опрошенные юристы. «Фундаментальные причины закредитованности населения и высокой стоимости жизни никуда не денутся, поэтому спрос останется высоким. Однако я думаю, что тем не менее мы увидим качественное изменение статистики личных банкротств из-за ужесточения и удорожания процедуры в связи с рассматриваемым повышением фиксированного вознаграждения финансового управляющего, что может сделать судебную процедуру недоступной для части должников»,— партнер и руководитель практики «Банкротство» компании «Шумская и партнеры» Анна Шумская.

Также на спрос может повлиять вступившие с 1 января 2026 года новые, более жесткие правила рекламы услуг по банкротству граждан, в соответствии с которыми теперь нельзя будет гарантировать полное списание всех долгов, как это было ранее, и обязательно указывать на наличие всех негативных последствий, например, запрет повторного самостоятельного банкротства в течение пяти лет и ограничения на занятие руководящих должностей, отмечают эксперты.

«Все это также, в той или иной мере, очевидно сократит поток неинформированных заявителей, соблазненных агрессивной рекламой "легкого" списания долгов, так как в первую очередь процедурой будут пользоваться наиболее отчаявшиеся должники с крупными, безнадежными долгами.

Тем не менее это "качественное" снижение не даст реального уменьшения темпов роста процедур по итогам года в связи с наличием базовых макроэкономических факторов в виде высокой ключевой ставки, роста налогов и турбулентности на рынке труда»,— комментирует Анна Шумская.

Сдержать динамику способны системные меры: реальный рост доходов или ужесточение контроля за внесудебной процедурой со стороны ФНС, считает Юлия Комбарова. Но на 2026 год этого не предвидится, полагают юристы.

Лолита Белова