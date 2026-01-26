В Кольцово сообщили о восстановлении работы систем регистрации авиакомпаний

Работа систем регистрации авиакомпаний восстановлена, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Регистрация пассажиров переходит в обычный режим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ранее в Кольцово предупреждали о сбое в работе системы бронирования Leonardo, из-за которого данные пассажиров не загружались автоматически на стойках регистрации. Сотрудники аэропорта переводили регистрацию на альтернативные системы, в отдельных случаях проводили оформление вручную.

Полина Бабинцева