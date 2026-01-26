В Кольцово сообщили о сбое в работе системы бронирования

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошел сбой в работе систем бронирования авиакомпаний, из-за которого данные пассажиров не загружаются автоматически на стойках регистрации, предупредили в пресс-службе Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Сотрудники аэропорта переводят регистрацию на альтернативные системы, в некоторых случаях проводят оформление вручную, что увеличивает время обработки. Пассажиров просят следить за изменениями в расписании на онлайн-табло аэропорта.

Как сообщил «Ъ», сбой произошел в работе системы бронирования Leonardo. В «Ростехе» указали, что проблемы зафиксированы на стороне компании-провайдера «Сирена Трэвел». Для устранения сбоя создан оперативный штаб, в который вошли представители авиакомпаний и специалисты компании-провайдера.

Система бронирования «Леонардо» разработана «Ростехом» совместно с компанией «Сирена» и запущена в 2022 году с целью импортозамещения. «Леонардо» оформляет бронирование и продажу билетов, регистрацию пассажиров и багажа.

Полина Бабинцева