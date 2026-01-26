Криптодетектив ZachXBT раскрыл похитившего $40 млн у властей США

К хищению криптовалюты на сумму более $40 млн из кошельков правительства США в 2024 году причастен Джон Дагита, утверждает специалист по расследованию блокчейн-атак ZachXBT. По информации криптодетектива, речь идет о сыне Дина Дагиты, президента компании Command Services & Support, которая в 2024 году получила контракт от Службы маршалов США на управление конфискованными криптовалютами.

Результаты расследования ZachXBT опубликовал в соцсети Х. Он выяснил, что Джон Дагита использует в интернете никнейм Lick. Предполагаемый злоумышленник вступил в спор с участником группового чата в Telegram о том, у кого на счету больше криптовалюты. Во время видеозвонка Джон Дагита продемонстрировал данные своего криптовалютного кошелька Exodus, на котором лежало около $2,3 млн.

Затем предполагаемый хакер перевел еще $6,7 млн на платформу Ethereum. К концу спора на кошельке Lick насчитывалось около $23 млн. ZachXBT отследил операции и связал их с другим адресом, на который в марте 2024 года поступило $24,9 млн с адреса правительства США. Дело пока не было рассмотрено в суде, официальных обвинений Джону Дагите предъявлено не было.

Детектив ZachXBT не раскрывает личность и возраст. В интернете он всегда использует псевдоним. Он начал заниматься любительскими расследованиями краж в сфере криптовалют в 2021 году. До этого был криптотрейдером и сам становился жертвой хакеров. В 2024 году ZachXBT дал интервью изданию Wired. Он рассказал, что смог вернуть жертвам около $210 млн средств, украденных криптомошенниками. Он проводит расследования за счет донатов и грантов от криптовалютных компаний, пишет Wired.