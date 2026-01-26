Инициативу Сарова о транспортном налоге для многодетных семей отложили

В заксобрании Нижегородской области отправили на доработку законодательную инициативу гордумы Сарова освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи с автомобилями, имеющими мощность двигателя от 150 до 200 л.с. Также под критерии многодетной попадала бы и семья со старшим ребенком в возрасте до 23 лет при условии его очного обучения.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас в регионе существует льгота по транспортному налогу, которая касается многодетных автовладельцев с машинами до 150 л.с.

Саровские депутаты, проведя демографическую сессию и услышав пожелания приехавших в Саров из других регионов женщин, решили поднять планку по льготной мощности двигателя. Власти города посчитали, что областной бюджет может недополучить от этого порядка 15,4 млн руб. Однако в правительстве Нижегородской области идею не поддержали, считая, что расчет выпадающих доходов по сборам транспортного налога некорректен, неизвестно, сколько людей могут обратиться за новой льготой, а бюджет на 2026 год уже сверстан. Депутаты также усомнились в том, что у многодетных есть мощные машины. Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов предложил коллегам из Сарова отложить эту инициативу и доработать ее с участием областного правительства. Инициаторы на это согласились.

Иван Сергеев