Саровские депутаты просят расширить льготы многодетным по налогу на транспорт

Дума Сарова Нижегородской области внесла в региональное заксобрание проект изменений в закон о транспортном налоге, предполагающий расширение льгот многодетным семьям. Изменения поясняют необходимостью улучшения демографической ситуации.

Сейчас от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей многодетной семьи с детьми в возрасте до 18 лет: на легковые автомобили и автобусы (микроавтобусы) с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки до 30 л.с.

Депутаты предлагают увеличить значение предельной мощности двигателя для автомобилей и автобусов до 200 л.с. или 147,1 кВт. Такая норма установлена в 19 регионах России, где ставки по транспортному налогу аналогичны или ниже нижегородских. Авторы законопроекта отмечают, что оптимальные автомобили для многодетных семей — это минивэны, кроссоверы и микроавтобусы с мощностью двигателя от 150 до 200 л.с.

Также саровские депутаты предлагают изменить определение многодетной семьи — как имеющую трех и более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очного обучения.

Если заксобрание одобрит инициативу в предложенном виде, закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Предполагаемый объем выпадающих доходов бюджета от новой льготы составит 15,4 млн руб. в год — это около трети суммы налоговой льготы многодетным семьям за 2024 год.

Галина Шамберина