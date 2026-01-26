Глава МИД Италии допустил членство страны в «Совете мира» при изменении его устава

Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни допустил, что республика может вступить в «Совет мира» по восстановлению Газы, если в организации изменится устав. В Риме считают, что он не соответствует итальянской конституции. Об этом господин Таяни заявил в эфире Radio1.

Глава МИД отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони пока отвергла возможность членства в «Совете мира». «Существуют непреодолимые конституционные ограничения: статья 11 конституции и статья 9 устава совета не соблюдают принцип равенства между членами»,— заявил Антонио Таяни (цитата по ТАСС). По его словам, если «Совет мира» изменит устав, стороны «могли бы обсудить и оценить ситуацию в подходящее время».

Статья 9 устава «Совета мира» гласит, что ее председатель уполномочен принимать резолюции или другие решения для реализации миссии организации. Председатель «Совета мира» — президент США Дональд Трамп. Конституция Италии допускает участие страны в международных организациях по вопросам мира и безопасности только на условиях равноправия государств-членов.

Изначально Дональд Трамп сообщал, что «Совет мира» будет контролировать соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. Позднее он заявил о намерении расширить полномочия объединения, чтобы решать конфликты и в других регионах. Приглашение вступить в «Совет мира» получили 58 стран, включая Россию. Документ о вступлении подписали 19 государств.