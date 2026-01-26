Экс-ректор ВГУ обжаловал приговор за дачу взятки

В Ленинский райсуд Воронежа поступили три апелляционные жалобы защиты на приговор бывшему ректору Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрию Ендовицкому и профессору Юрию Трещевскому. Согласно картотеке дел, они пока не приняты к производству.

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ Дмитрий Ендовицкий

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ

Приговор ученым вынесли в конце прошлого года. Ендовицкий был признан виновным в даче взятки и распространении порнографии (ч. 4 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 242 УК РФ), а Трещевский — в посредничестве при передаче взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Бывшему ректору назначили восемь лет строгого режима, а профессору — пять лет условно. Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России по Воронежской области.

Суд посчитал доказанной версию следствия о том, что в 2022 году Дмитрий Ендовицкий через Юрия Трещевского передал председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за утверждение диссертации его супруги Елены и присвоение ей ученой степени доктора наук. Также ректор якобы распространил более 300 порнографических материалов в интернете. Вину Ендовицкий и Трещевский не признали.

Дмитрий Ендовицкий находится в СИЗО с июня 2024 года. За время содержания под стражей он лишился поста ректора и мандата депутата местной облдумы. Дело в отношении госпожи Сироткиной рассматривается в Ленинском райсуде.

Сергей Толмачев