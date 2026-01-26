Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Олимпиада не заинтересовала рекламодателей

Почему букмекеры отказались от контрактов на Играх в Италии

Зимние Олимпийские игры не заинтересовали рекламодателей. В частности, не планируют закупать рекламу крупнейшие российские букмекеры «Фонбет» и BetBoom, пишет РБК. Они сомневаются, что эта Олимпиада привлечет много зрителей. Показывать Игры будет Оkko. Компания приобрела права через посредника — у международного правообладателя олимпийского контента. Это первый случай, когда официальную трансляцию ведет стриминговый сервис, а не федеральный телеканал.

Для зрителей контент будет бесплатным, рассказал “Ъ FM” руководитель спортивного направления сервиса Олег Манжа: «Okko приобрел права у международного правообладателя, работающего с Олимпийским комитетом. По этому договору стриминг получает эксклюзивность в рамках показа Олимпиады на территории России. Показ всех Игр будет осуществлен полностью бесплатно. Это, с одной стороны, наше осознанное стратегическое решение, а с другой, мегатребование МОК, чтобы показы максимально проходили по бесплатной модели. Заинтересованность со стороны рекламодателей есть, это те же компании, которые есть на российском рынке. Насколько активно ее покупают сейчас сложно сказать».

На каких условиях приобретены права на трансляцию Зимних игр в России

В последний раз официальная трансляция Олимпийских игр в России проводилась в 2022 году. Сейчас, по оценкам медиа-экспертов, интерес зрителей к Олимпиаде, на которой не будет российской сборной, минимальный. Рекламодателям не выгодно вкладываться в трансляцию с низким рейтингом. Кроме того, для букмекеров изменилась система налоговых отчислений и они вынуждены урезать бюджеты, пояснил основатель и генеральный директор компании Sport Producers Алексей Петров: «Букмекеры бы хотели, но в связи с новым законодательством пришлось очень сильно сократить рекламные бюджеты. Поэтому вряд ли стоит ожидать от них подписания многомиллионных контрактов, чтобы освещать выступления 15-20 спортсменов. Это нерентабельно. И от зимних видов спорта букмекерам сложно ожидать высокой финансовой отдачи. За исключением хоккея, мало что будет привлекать зрителей. А интерес россиян к соревнованиям, в которых не участвуют наши спортсмены, легко предсказуем».

Сумма контракта Okko с Олимпийским комитетом не разглашается, но она может исчисляться десятками миллионов долларов, полагают эксперты. Вернуть эти деньги напрямую через сделки с рекламодателями вряд ли получится. Скорее всего, стриминговый сервис рассматривает это как инвестиции в долгосрочную стратегию, говорит управляющий партнер компании The Edgers Роман Тышковский: «Стриминговый рынок в России близок к достижению предела. Онлайн-кинотеатров много, им нужно каким-то образом конкурировать между собой. Например, ценой, но сейчас не это представляется возможным, так как рост заметен у всех, или производить эксклюзивный контент. Спорт — один из таких видов контента, поэтому для Okko это очень понятная, хоть и дорогостоящая инвестиция, целью которой является постепенное переключение людей и выстраивание в голове привыкания — если хочешь спорт, смотри на Okko.

Владимир Осипов — об участии россиян в Играх

Прямо сегодня вложения не окупятся, но, в отличие от телеканалов, им это и не нужно. Ключевая задача, которую решают онлайн-кинотеатры, это привлечение подписчиков и выстраивание их привычки платить ежемесячно за контент. Если пользователь подключает подписку, то "сидеть" на ней он может очень долго. Ежемесячно будет списываться определенная сумма, а зритель будет знать, что всегда может зайти на стриминг и что-то посмотреть. Поэтому их задача — стать первой кнопкой».

Зимняя Олимпиада в 2026 году пройдет в Италии. Стартуют игры 6 февраля и продлятся до 22 февраля. Приглашения получили около 40 российских спортсменов. Они выступят в нейтральном статусе. При этом в церемонии открытия Олимпиады россияне участвовать не будут.

Светлана Белова

