Олимпиада не заинтересовала рекламодателей

Зимние Олимпийские игры не заинтересовали рекламодателей. В частности, не планируют закупать рекламу крупнейшие российские букмекеры «Фонбет» и BetBoom, пишет РБК. Они сомневаются, что эта Олимпиада привлечет много зрителей. Показывать Игры будет Оkko. Компания приобрела права через посредника — у международного правообладателя олимпийского контента. Это первый случай, когда официальную трансляцию ведет стриминговый сервис, а не федеральный телеканал.

Для зрителей контент будет бесплатным, рассказал “Ъ FM” руководитель спортивного направления сервиса Олег Манжа: «Okko приобрел права у международного правообладателя, работающего с Олимпийским комитетом. По этому договору стриминг получает эксклюзивность в рамках показа Олимпиады на территории России. Показ всех Игр будет осуществлен полностью бесплатно. Это, с одной стороны, наше осознанное стратегическое решение, а с другой, мегатребование МОК, чтобы показы максимально проходили по бесплатной модели. Заинтересованность со стороны рекламодателей есть, это те же компании, которые есть на российском рынке. Насколько активно ее покупают сейчас сложно сказать».

В последний раз официальная трансляция Олимпийских игр в России проводилась в 2022 году. Сейчас, по оценкам медиа-экспертов, интерес зрителей к Олимпиаде, на которой не будет российской сборной, минимальный. Рекламодателям не выгодно вкладываться в трансляцию с низким рейтингом. Кроме того, для букмекеров изменилась система налоговых отчислений и они вынуждены урезать бюджеты, пояснил основатель и генеральный директор компании Sport Producers Алексей Петров: «Букмекеры бы хотели, но в связи с новым законодательством пришлось очень сильно сократить рекламные бюджеты. Поэтому вряд ли стоит ожидать от них подписания многомиллионных контрактов, чтобы освещать выступления 15-20 спортсменов. Это нерентабельно. И от зимних видов спорта букмекерам сложно ожидать высокой финансовой отдачи. За исключением хоккея, мало что будет привлекать зрителей. А интерес россиян к соревнованиям, в которых не участвуют наши спортсмены, легко предсказуем».

Сумма контракта Okko с Олимпийским комитетом не разглашается, но она может исчисляться десятками миллионов долларов, полагают эксперты. Вернуть эти деньги напрямую через сделки с рекламодателями вряд ли получится. Скорее всего, стриминговый сервис рассматривает это как инвестиции в долгосрочную стратегию, говорит управляющий партнер компании The Edgers Роман Тышковский: «Стриминговый рынок в России близок к достижению предела. Онлайн-кинотеатров много, им нужно каким-то образом конкурировать между собой. Например, ценой, но сейчас не это представляется возможным, так как рост заметен у всех, или производить эксклюзивный контент. Спорт — один из таких видов контента, поэтому для Okko это очень понятная, хоть и дорогостоящая инвестиция, целью которой является постепенное переключение людей и выстраивание в голове привыкания — если хочешь спорт, смотри на Okko.

Прямо сегодня вложения не окупятся, но, в отличие от телеканалов, им это и не нужно. Ключевая задача, которую решают онлайн-кинотеатры, это привлечение подписчиков и выстраивание их привычки платить ежемесячно за контент. Если пользователь подключает подписку, то "сидеть" на ней он может очень долго. Ежемесячно будет списываться определенная сумма, а зритель будет знать, что всегда может зайти на стриминг и что-то посмотреть. Поэтому их задача — стать первой кнопкой».

Зимняя Олимпиада в 2026 году пройдет в Италии. Стартуют игры 6 февраля и продлятся до 22 февраля. Приглашения получили около 40 российских спортсменов. Они выступят в нейтральном статусе. При этом в церемонии открытия Олимпиады россияне участвовать не будут.

Светлана Белова