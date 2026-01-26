«Автодор» опроверг индексацию тарифов на платных дорогах

«Автодор» («Российские автомобильные дороги») еще не индексировал тарифы на платные дороги, сообщила пресс-служба госкомпании. Заявление опубликовали в ответ на распространяемую в соцсетях и СМИ информацию о планах компании проиндексировать тарифы на своей сети в 2026 году.

22 января глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что компания изучает возможность повышения тарифов на проезд по своим платным трассам в этом году. Господин Петушенко связал это с ростом инфляции и увеличением затрат на содержание дорог. По его информации, в прошлом году сборы за проезд по платным трассам достигли 140 млрд руб.

Сейчас в России 14 платных дорог. В 2025 году «Автодор» зафиксировал суммарно 397 млн проездов по всей своей сети — на 5% больше, чем в 2024 году. Это наименьшая динамика за два года: в 2023 году прирост составлял 18%, в 2024 году — 33%. Почти половина всех проездов по трассам «Автодора» — 179 млн — пришлась на М4 «Дон» от Москвы до Новороссийска.