Динамика проездов по платным дорогам в России замедлилась до минимума за несколько лет

В 2025 году госкомпания «Автодор» зафиксировала суммарно 397 млн проездов по всей своей сети — на 5% больше, чем в 2024 году. Это наименьшая динамика за два года: в 2023 году прирост составлял 18%, в 2024 году — 33%, следует из данных, полученных «Ъ».

Основным драйвером роста, отмечают в «Автодоре», стала трасса М-12. В июле прошлого года она приросла 275-километровым участком Дюртюли—Ачит, соединившим Башкирию и Свердловскую область. За полгода по нему проехало более 3,2 млн транспортных средств (половина из них — грузовики).

Почти 50% всех проездов по трассам «Автодора» — 179 млн — приходится традиционно на М-4. При этом динамика трафика на ней за прошедший год впервые была нулевой. В «Автодоре» уточнили, что пользователи этой дороги стали ездить на более длинные расстояния.

На М-11 динамика была отрицательной. В госкомпании утверждают, что «фактический трафик увеличился»: «До открытия обхода Твери в июле 2024 года трасса М-11 была разделена на две части, и водитель при следовании из Москвы в Санкт-Петербург совершал две поездки. А после того как М-11 стала бесшовной, на протяжении всего 2025 года фиксировалась только одна поездка».

Платой за проезд госкомпания собрала за год 140 млрд руб. — против 121 млрд руб. в 2024 году. В «Автодоре» предупредили о возможной индексации тарифов в 2026 году «для обеспечения качественного уровня эксплуатации инфраструктуры». Когда и на сколько повысятся цены, неизвестно.

Подробности — в материале «Ъ» «Дороги передали за проезд».