Площадка под нижегородским кинотеатром «Россия» вошла в проект КРТ

Правительство Нижегородской области и мэрия Нижнего Новгорода заключили с инвесторами договоры о комплексном развитии территорий (КРТ) по инициативе правообладателей на месте бывшего кинотеатра «Россия» и в Бурнаковском микрорайоне. Об этом сообщили в региональном минграде 26 января 2026 года.

Первый договор подписан с владельцем здания бывшего кинотеатра «Россия» — ООО «Каро-Фильм». Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году компанию приобрело ООО «Река» из Санкт-Петербурга, связанное с собственниками петербургского девелопера Veren Group. В том же году новый владелец обращался в правительство области с предложением построить на пересечении проспекта Ленина и Заречного бульвара ледовую арену для хоккея и фигурного катания.

Подписанный сейчас договор включает строительство на участке площадью 1,74 га многоквартирного дома на 597 квартир и крытой ледовой арены площадью около 3,89 тыс. кв. м. После сдачи спортобъект безвозмездно передадут в собственность региона. Общий объем инвестиций в проект КРТ превышает 4,3 млрд руб.

Второй договор подписали с ООО СЗ «Бурнаковка». Он предусматривает комплексное преобразование участка на улице Бурнаковской в Московском районе площадью более 13 га. На месте рынка и другой нежилой застройки планируется построить жилой квартал с домами высотой до 25 этажей и общей площадью квартир 113 тыс. кв. м. Также проект предусматривает многоуровневую парковку, детсад на 230 мест (его безвозмездно передадут муниципалитету), площадку для общественного транспорта и благоустройство вдоль Бурнаковского озера. Предполагаемый объем инвестиций не указан.

Для реализации проекта инвестор намерен провести природоохранные мероприятия, чтобы сократить санитарно-защитные зоны промпредприятий.

