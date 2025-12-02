Губернатор утвердил проект КРТ на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде

Губернатор Глеб Никитин подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки по улице Бурнаковской в Московском районе Нижнего Новгорода. Документ опубликован 2 декабря.

Эскизный проект комплексного развития территории нежилой застройки по улице Бурнаковской

Фото: Минград Нижегородской области Эскизный проект комплексного развития территории нежилой застройки по улице Бурнаковской

Фото: Минград Нижегородской области

Проект охватывает 13,27 га площади, на которой необходимо снести складские помещения, бытовое здание и магазин (на территории находится строительный рынок). Эти объекты принадлежат ООО «Спецзастройщик Бурнаковка» (учредители Сергей Панкратов и Антон Козлов).

Как писал «Ъ-Приволжье», мастер-планом проекта предусмотрено строительство 12 зданий и сооружений, включая девять домов высотой до 25 этажей, закрытый паркинг, детский сад на 230 мест и диспетчерский пункт. Предельный срок реализации проекта составит 15 лет.

Обеспечение жителей будущих домов местами в школах планируется за счет строительства нового образовательного учреждения в микрорайоне «Бурнаковская низина», за пределами данного проекта КРТ.

Галина Шамберина