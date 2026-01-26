Силы ПВО ночью сбили над регионами России 40 БПЛА

В период с 23:00 мск 25 января до 7:00 26 января средства ПВО перехватили и уничтожили 34 беспилотника самолетного типа над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ. По его данным, четыре БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, по одному — над Брянской и Калужской областями.

По данным краснодарского оперштаба, один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани. Там же повреждено три дома. В Брянской области пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.