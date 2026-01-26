РКН прокомментировал инициативу Минпросвещения о блокировке ответов на ЕГЭ

Блокировать сайты с ответами на экзамены, учебные школьные материалы и олимпиады можно будет только после принятия соответствующего закона. Об этом пресс-служба Роскомнадзора рассказала «Ъ».

«Решение о блокировке… должен принимать компетентный в данной сфере соответствующий орган власти»,— ответили в надзорном ведомстве на вопрос «Ъ» об инициативе Минпросвещения блокировать сайты с ответами.

Минпросвещения предложило внести ответы на задания ЕГЭ, ОГЭ, федеральных учебников и Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в реестр запрещенной к распространению информации. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что инициатива помешает школьникам готовиться к экзаменам и олимпиадам.

