«Аэрофлот» остановил регистрацию пассажиров из-за сбоя системы бронирования

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщила о временном ограничении регистрации пассажиров и багажа на рейсы из-за «глобального сбоя в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел)».

Также приостанавливается «оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг».

«Возможны корректировки в расписании», — добавили в пресс-службе перевозчика. В компании заверили, что специалисты принимают меры для восстановления штатной работы.