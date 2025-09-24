Доходы бюджета Чувашии за 2025 год увеличатся на 2,3 млрд рублей

Доходы бюджета Чувашии за 2025 год в связи с предложенным законопроектом увеличатся на 2,3 млрд руб. и составят 106,6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства Чувашии.

Расходы бюджета также увеличатся на 4,9 млрд руб. и, по прогнозам, составят 119,6 млрд руб. По отношению к бюджетным расходам республики за 2024 год затраты вырастут на 16,6%.

На развитие сферы образования планируют направить 32,5 млрд руб., на реализацию социальной политики — 31 млрд руб. Кроме того, 10 млрд руб. направят на улучшение качества медицинских услуг и 7 млрд руб. на модернизацию ЖКХ.

Марк Халитов