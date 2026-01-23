Сегодня ночью в Удмуртии зафиксировали температуру воздуха -38,5°С

До -38,5°С опустилась температура воздуха в Удмуртии сегодня ночью, это значение зафиксировали в село Дебесы, сообщили в региональном Гидрометцентре. В Глазове столбик термометра показал -36,8°С.

В целом по республике минимальная температура воздуха находилась в диапазоне от -30,9 до -38,5°С. В юго-восточной части, включая Ижевск, оказалось теплее — от -26,5 до -27,1°С.

По данным синоптиков, жителей республики ожидает еще одна морозная ночь, после чего температурный фон постепенно начнет повышаться.