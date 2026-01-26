Хуснуллин уточнил срок принятия стандарта отделки многоквартирных домов

Параметры обязательной отделки многоквартирных домов могут принять во втором квартале текущего года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы надеемся, что в начале второго квартала этого года он будет принят»,— рассказал господин Хуснуллин журналистам (цитата по ТАСС).

Меру по обязательному включению параметров отделки в документацию многоквартирных домов предложил ввести президент России Владимир Путин 21 января. Марат Хуснуллин поддержал инициативу, заявив, что мера позволит населению экономить свои средства.