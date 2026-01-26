МТС ответил на претензию ФАС о повышении тарифов

МТС (MOEX: MTSS) направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России данные об исполнении мирового соглашения по возврату дохода от повышения тарифов в 2024 году. Вопросы будущих инициатив компании указанным соглашением не затрагиваются, сообщили ТАСС в операторе.

В МТС уточнили, что в отправленном ФАС уведомлении компания пояснила экономические причины своих действий. Оператор также готов конкретизировать уже предоставленные сведения.

ФАС получила от МТС письмо, в котором содержались планы компании повысить тарифы в среднем на 15,6% для 18 млн абонентов в феврале. Среди них есть граждане, которым оператор по мировому соглашению с ФАС должен был обеспечить варианты снижения стоимости услуг связи, уточнили в службе. ФАС счел такие действия МТС недопустимыми.