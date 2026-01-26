Кремль: идея РФ о передаче $1 млрд в «Совет мира» расширяет горизонты сотрудничества

Предложение России о передаче $1 млрд в международную организацию «Совет мира» из замороженных в США активов открывает новые горизонты для взаимодействия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Посмотрим, пока реакции не было»,— сказал представитель Кремля журналистам. При этом, по его словам, российские власти обратили внимание на то, что президент США Дональд Трамп назвал предложение России интересным.

«Совет мира» изначально разрабатывался для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Однако Дональд Трамп решил расширить полномочия организации, чтобы решать конфликты и в других точках мира. Владимир Путин на прошлой неделе говорил, что получил приглашение вступить в «Совет мира». Он заявил, что готов внести $1 млрд, необходимый для постоянного членства, из чуть более $5 млрд замороженных в США российских активов.

Лусине Баласян