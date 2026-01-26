Рособрнадзор отозвал лицензию у вуза в Подмосковье

Рособрнадзор прекратил действие лицензии на образовательную деятельность Московского областного социально-гуманитарного института, следует из сообщения на сайте ведомства.

Также был введен запрет на прием абитуриентов в Кубанском институте профессионального образования из-за неисполнения предписания Рособрнадзора.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований получили 11 образовательных организаций. Ведомство предложило указанным организациям принять меры для соблюдения обязательных требований в системе федерального государственного контроля в образовании.