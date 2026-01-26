Путин встретился с правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Эрмитаже

Президент России Владимир Путин в Эрмитаже встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. Он прибыл в Санкт-Петербург с частным визитом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что директор Эрмитажа Михаил Пиотровский будет сопровождать султана Ибрагима и Владимира Путина на экскурсии. Затем состоится общение российского лидера с малайзийским правителем один на один.

В августе прошлого года султан Ибрагим приезжал в Россию на пять дней. Это был первый государственный визит с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Лусине Баласян