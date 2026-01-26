Концерн «Калашников» увеличит производство оружия, используемого в зоне СВО

Концерн «Калашников» значительно увеличит объемы изготовления боевого стрелкового оружия (БСО) в 2026 году в сравнении с 2025-м. Об этом сообщает пресс-служба оборонного предприятия.

В первую очередь вырастет производство оружия, востребованного в зоне СВО: укороченные 5,45 мм автоматы Калашникова АК-12К, 7,62 мм снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) и другие. «Остается на стабильно высоком уровне заказ на 5,45 мм автомат Калашникова АК-12 — основное индивидуальное стрелковое оружие военнослужащих Вооруженных сил России»,— говорится в сообщении.

Общий план выпуска БСО в 2025 году был полностью выполнен, вся продукция отгружена своевременно. По словам гендиректора предприятия Алана Лушникова, концерн получил на 2026 год «еще больше заказов, чем когда-либо».

Напомним, ранее концерн приступил к работе над одним из первых госконтрактов 2026 года на изготовление и поставку 9 мм пистолетов-пулеметов Калашникова ППК-20. Он выпускается серийно как для силовых структур России, так и на экспорт.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.

Владислав Галичанин