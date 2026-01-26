Ставропольский край стал центром отбора в войска беспилотных систем

Пункты отбора в Ставропольском крае ежедневно получают десятки заявлений от желающих служить по контракту в войсках беспилотных систем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, инструкторы обрабатывают обращения от жителей края и других субъектов России, желающих попасть в новый род войск. Кандидаты проходят профессиональный психологический отбор с дополнительными методиками и проверкой ориентирования в пространстве.

«Акцент делается на морально-психологическую готовность и соответствие требованиям к кандидату в войска беспилотных систем», — рассказал офицер пункта отбора Максим. По его словам, в каждом военкомате края работает инструктор, который за три дня оформляет документы. После этого кандидат проходит медкомиссию и профотбор, а затем направляется на обучение в подразделение.

Военнослужащий полка беспилотных систем с позывным Медведь сообщил, что в Южном военном округе действует несколько центров подготовки специалистов БПЛА. «В данных центрах военнослужащие проходят обучение на различные виды беспилотников. Помимо этого, у нас есть занятия по маскировке позиций — создание ложных позиций, чтобы отвлечь противника. Тактика ведения боя, как стрелкового, так и эфпэвэшного. Также военнослужащие проходят обучение по инженерной подготовке»,— отметил боец.

После подписания контракта военнослужащие направляются в учебные центры для прохождения курса подготовки.

Валентина Любашенко