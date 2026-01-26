Сайт оператора охранных систем Delta упал после сообщений о взломе ее продуктов

Оператор охранных систем для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей Delta мог подвергнуться кибератаке. Сайт компании перестал работать 26 января, убедился «Ъ».

Baza утверждает, что хакеры могли взломать не только сайт Delta, но и некоторые ее продукты. «Клиенты массово жалуются на блокировку автомобилей», — утверждает канал. По словам источников Baza, первые жалобы от автомобилистов начали поступать сегодня утром. Некоторые автовладельцы пожаловались на невозможность завести двигатель или выключить сигнализацию, другие-- на то, что у машин заблокированы двери.

Официально компания пока не комментировала информацию.