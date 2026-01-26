Полузащитник Владислав Саусь подписал контракт со «Спартаком»

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе полузащитника Владислава Сауся из калининградской «Балтики». Соглашение рассчитано до лета 2030 года.

Футболист будет играть за «Спартак» под 17-м номером. Отмечается, что в ближайшее время он присоединится к команде на сборе в Дубае. По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера 22-летнего полузащитника составила 350 млн рублей.

Владислав Саусь является воспитанником петербургского «Зенита». Он представлял «Балтику» с 2024 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист провел за команду 17 матчей, отметившись забитым мячом и двумя результативными передачами.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 18 турах команда набрала 29 очков. В первом матче после зимней паузы столичный клуб на выезде сыграет против «Сочи».

