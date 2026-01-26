Принадлежащий «Роскосмосу» завод в Челябинской области выставили на торги

Цеха и другое имущество АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ; входит в «Роскосмос») в Челябинской области выставили на торги. Это следует из информации на сайте Федресурса.

Начальная цена актива — 2,6 млрд руб. Прием заявок на закрытые торги продлится до 20 марта 2026 года. Сам аукцион назначен на 23 марта.

В лот включены корпус 46 (три объекта недвижимости и 149 единиц движимого имущества), а также имущество, задействованное в гособоронзаказе (36 объектов недвижимости и 3,3 тыс. единиц движимого имущества). Кроме того, в составе лота — объекты коммунальной инфраструктуры как имущество субъекта естественных монополий — ТЭЦ (108 объектов недвижимости и 528 единиц движимого имущества).

В отношении земли, коммуникаций и недвижимости ММЗ установлены сервитуты, то есть ограниченное право пользования для конкретных нужд. Среди требований к покупателям указано наличие актуального доступа к материалам, содержащим государственную тайну, не ниже второй формы.

ММЗ признан банкротом в 2021 году по заявлению самого предприятия. Тогда завод сообщал о долгах в 2,4 млрд руб. из-за недостаточного объема заказов и высокой закредитованности. Из них 1,3 млрд руб. — это задолженность перед Россельхозбанком, около 550 млн руб. — перед «НОВАТЭК-Челябинск». Предприятие продолжает работать. В конце декабря челябинский арбитраж утвердил порядок продажи ММЗ. Жалобы «Роскосмоса» и конкурсного управляющего Анатолия Селищева остались без удовлетворения.