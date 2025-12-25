Апелляционный суд утвердил порядок продажи Миасского машзавода

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным и обоснованным решение об утверждении положения о порядке и условиях продажи АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в «Роскосмос»). Жалобы «Роскосмоса» и конкурсного управляющего Анатолия Селищева оставлены без удовлетворения. Резолютивная часть постановления опубликована в картотеке арбитражных дел.

В середине октября Арбитражный суд Челябинской области утвердил положение о продаже единой производственной площадки Миасского машзавода с начальной ценой 2,6 млрд руб. Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, суд первой инстанции включил в положение одно из требований «Роскосмоса», против которого возражали конкурсный управляющий и ряд кредиторов. Это условие о том, что потенциальный покупатель должен иметь лицензию на осуществление космической деятельности. По мнению управляющего, космическая лицензия — это «экстраординарное требование», которое ограничит конкуренцию и приведет к утрате интереса со стороны покупателей.

24 декабря на Федресурсе было опубликовано сообщение об утверждении положения о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества должника.

Миасский машзавод суд признал банкротом в 2021 году по заявлению самого предприятия. Тогда ММЗ сообщало о долгах в общей сумме 2,4 млрд руб. из-за недостаточного объема заказов и высокой закредитованности. В общей сумме требований к ММЗ 1,3 млрд руб. — это задолженность перед Россельхозбанком, около 550 млн — перед «НОВАТЭК-Челябинск». Предприятие продолжает работать.

Конкурсный управляющий пытался привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ММЗ «Роскосмос» и «ГРЦ Макеева», который владеет 100% уставного капитала должника. Но суды трех инстанций ему отказали. Спор рассматривался в закрытом режиме.